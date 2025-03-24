Mansur Yavaş: Korkacak bir şeyimiz yok

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan önseçim sandığında oy kullandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili “Yargılama esnasında gördük ki oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadeler, iddialar, suçlamalar kamuoyuna açık bir şekilde yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı. Bir diğer konu, avukatların ulaşamadığı iddiaları ve suçlamaları televizyonda yorumculardan izledik. Bu da işin ne kadar siyasi olduğunu açıkça ortaya koyuyor” diyen Yavaş, “Benzer bir soruşturmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gelmesini bekliyor musunuz?” sorusuna karşılık şöyle konuştu:

ONLARCA MÜFETTİŞ GELDİ

“Bizim korktuğumuz bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim; CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan, soruşturulmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da şimdiye kadar onlarca müfettiş geldi. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Burada mesele kumpas kurulması. Bizim alnımız açık. Geldiğimizden beri açık ihaleler yapıyoruz, şeffaf bir şekilde harcamalarımızı paylaşıyoruz. Bir yol çizmek istiyoruz; israfın, şatafatın, yolsuzluğun ortadan kalktığı bir ülke istiyoruz. Çünkü bunlar açlık, fakirlik olarak geri dönüyor. Bugün Ankara’da 210 bin aileye destek oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de artık her şey mümkün. Ama bu bir işaret fişeğiydi. Herhalde bundan sonra bu tür şeylere kimse cesaret edemeyecek.”