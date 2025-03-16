Mansur Yavaş: Kimse kimsenin yedeği olmaz

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’taki önseçim öncesinde cumhurbaşkanı aday adaylığıyla ilgili gerçekleştirdiği il ziyaretlerinin dünkü Ankara durağında, kendisi gibi adı adaylık kulislerinde geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

UFAK GÖRÜŞ AYRILIĞI

Vatandaş buluşması öncesinde Yavaş’ı belediyedeki makamında ziyaret eden İmamoğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Yavaş, “Eğilim yoklaması var. Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara’da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız” dedi. İmamoğlu da Yavaş’ı dönem dönem ziyaret ettiğini anımsatarak, “Buluştuk, biraz sohbet ettik. Bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimiz bu ceberut süreçten kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur” diye konuştu.

Haberin Devamı

ARAMIZI BOZMAK İÇİN

Yavaş, İmamoğlu’nun Ankara’daki toplantısı için salon verilmediği iddialarını da “Böyle bir şey olamaz. Aramızı bozmak için mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar” dedi ve şunları söyledi: “(Aday tartışmaları) ‘Ekrem Başkan’ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine o olur...’ Bunlar gerçekten adlandırmakta ve söylemekte çok zorlandığım şekilde kötü. Kimse kimsenin yedeği falan olmaz. Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan’a da bana da terbiyesizliktir. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunacak. Siyasi yol haritamızda da biliyorsunuz, üçlü toplantıdan sonra zaten açıkladık. O günden bugüne farklı söylediğim hiçbir şey yok, yol haritası odur.”

DİPLOMA TARTIŞMASI

İmamoğlu, “diplomasının iptali halinde yol haritasının ne olacağına” ilişkin soruya, “Senin bile diplomanı iptal edebilirler, bu iptal edilirse” diye yanıt verirken, Yavaş da “Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak. Bir şekilde yolunun kesilmesi için bir takım aparatları kullanmak... Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyası...” dedi.

Haberin Devamı

YAVAŞ’TAN YAREN PAYLAŞIMI: NE GÜZEL ŞEY VEFA

Yavaş, “Yaren” adı verilen leyleğin sıradışı dostluk kurduğu Bursa’nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile bu yıl 14’üncüsü yaşanan buluşmasının fotoğrafını sosyal medyasından, “Ne güzel şey vefa... Yaren Leylek yine yolunu buldu, Adem Amca’yla buluştu. Bahar artık tamam” notuyla paylaştı.