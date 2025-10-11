×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi

Güncelleme Tarihi:

#Mansur Yavaş#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Soruşturması
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) konser soruşturmasıyla ilgili olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 251 ve 257. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.

Haberin Devamı

 14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının ‘kamu zararına sebebiyet verdiği’ iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Savcılığın, 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçundan düzenlediği iddianamede, 2 konser için yapılan harcamalarda usulsüzlük tespit edildiği, şüphelilerin 154 milyon lira kamu zararına neden oldukları anlatılmıştı. Başsavcılık, 5’i tutuklu 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçundan 18 yıl ile 31.5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunmuştu.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mansur Yavaş#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Konser Soruşturması

BAKMADAN GEÇME!