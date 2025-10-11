Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istendi

Haberin Devamı

14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının ‘kamu zararına sebebiyet verdiği’ iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmıştı. Savcılığın, 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçundan düzenlediği iddianamede, 2 konser için yapılan harcamalarda usulsüzlük tespit edildiği, şüphelilerin 154 milyon lira kamu zararına neden oldukları anlatılmıştı. Başsavcılık, 5’i tutuklu 14 şüpheli hakkında ‘nitelikli zimmet’ suçundan 18 yıl ile 31.5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunmuştu.