Mansur Yavaş: Fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ ilçesinde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Yavaş, “Son dönemim demiştim. Bu nedenle görevimizin son gününe kadar biz Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Televizyonlarda siyasi tartışmaları da görüyorsunuz. Ben ülkemizin gündeminin ekonomi olduğunu iddia ediyorum. Ancak bir önceki seçimde olduğu gibi televizyonlarda ‘Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak’ diye konuşuluyor. Varsa yoksa bu başka konu yok. Halbuki emeklilerin durumu var, işçilerin durumu var, bunları tartışmak yerine bizleri tartışıyorlar. Biraz önce Genel başkanımız Özgür Özel’le görüştüm sizlere de çok selamı var" diye konuştu.

'SEÇİM VAKTİ ANKETLER BU ŞEKİLDE OLURSA, TEKRAR DURUMU DEĞERLENDİRİRİZ'

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile her zaman yan yana geldiklerini ve görüştüklerini vurgulayan Yavaş, "Biz ısrarlı bir şekilde, arkamızda bir şey yok dememize rağmen her konuştuğumuzdan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Geçen gün Beypazarı'na gittiğimde mevcut durumdan bahsettim. Alışmışlar kara politikaya ‘Acaba Mansur Başkan, Ekrem Başkan'a laf mı soktu’. Yapmayın Allah aşkına. Bizler öyle siyasetçiler değiliz. Bizim birbirimize laf sokmaya ihtiyacımız yok. Yan yana geldiğimiz zaman iyisini, kötüsünü her şeyini birbirinizle görüşecek kadar medeniyet sahibiyiz. Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı ‘Bir an evvel adayımız açıklansın. Erken seçime davet edelim’ dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Sadece söylediğimiz şudur; seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz. Ekrem Başkanın her zaman yanında olmaya da hazırız. ‘Acaba fırsat mı kolluyor’ diyorlar. Biz yol arkadaşının ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan'a siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu kamuoyuna saygıyla açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

'AYRILIK BEKLEYENLER AVUCUNU YALAYACAKTIR'

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Biz bir ve beraber sık sık yan yana gelmek suretiyle görüş alışverişi yapmak suretiyle en doğruyu yapacağız. İktidar değiştiği zaman nasıl bir Türkiye ile karşılaşacaklarını da kendilerine göstereceğiz. Tek bir ortak amacımız var. Artık halktan kopmuş bir iktidardan kurtulmak ve iktidarı değiştirmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bunu da inşallah Özgür Başkanımızla, Ekrem Başkan'ımızla tüm partililerle o yetmeyecek bütün Türkiye'de bu hükümetten şikayet eden herkesle yan yana gelmek suretiyle inşallah bunu değiştirmeyi başaracağız” dedi.