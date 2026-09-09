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Mansur YavaÅŸ, CHP'nin 103. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

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#Mansur YavaÅŸ#CHP#Cumhuriyet Halk Partisi
Mansur YavaÅŸ, CHPnin 103. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:03

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, CHP'nin 103'Ã¼ncÃ¼ kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. YavaÅŸ, "Cumhuriyet Halk Partisi; Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan, Cumhuriyetin temel deÄŸerlerini ve Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkiye idealini kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa taÅŸÄ±yan bÃ¼yÃ¼k bir siyasi mirasÄ±n temsilcisidir. " dedi.

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YavaÅŸ, sanal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Cumhuriyet Halk Partisi; kÃ¶kleri Cumhuriyetimizin kuruluÅŸuna uzanan kurumsal yapÄ±sÄ±, geleneÄŸi ve bir asrÄ± aÅŸan siyasi birikimiyle TÃ¼rkiyeâ€™nin en kÃ¶klÃ¼ siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan, Cumhuriyetin temel deÄŸerlerini ve Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkiye idealini kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa taÅŸÄ±yan bÃ¼yÃ¼k bir siyasi mirasÄ±n temsilcisidir. DeÄŸiÅŸen dÃ¶nemler, ÅŸartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafÄ±zasÄ±nÄ± koruyarak TÃ¼rkiyeâ€™nin siyasal yaÅŸamÄ±nda Ã¶nemli sorumluluklar Ã¼stlenmiÅŸ; Cumhuriyetimizin tarihine tanÄ±klÄ±k etmekle kalmayÄ±p bu tarihin ÅŸekillenmesinde de Ã¶nemli bir yere sahip olmuÅŸtur. 103 yÄ±llÄ±k bu kÃ¶klÃ¼ geleneÄŸin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlu olsun. BaÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere, bu bÃ¼yÃ¼k kurumsal mirasÄ±n oluÅŸmasÄ±nda ve bugÃ¼nlere taÅŸÄ±nmasÄ±nda emeÄŸi bulunan herkesi de saygÄ± ve minnetle anÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.Â 

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Â

Mansur YavaÅŸ, CHPnin 103. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

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#Mansur YavaÅŸ#CHP#Cumhuriyet Halk Partisi

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