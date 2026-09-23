Mansur Yavaş CHP’den istifa etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle açıkladı: “Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart’la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye’de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir.

AYNI NOKTADAYIM

Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok. Ben bugüne kadar CHP’yi küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum.

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BUGÜN YAPILAN BAZI AÇIKLAMALAR

Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır: Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz, bunu Ankara’da başardık. Her zaman şunu söyledim: Türkiye’de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa, bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil; ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin CHP’de derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

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BAĞIMSIZ KALACAĞIM

YAVAŞ, “Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır” diyerek şöyle devam etti: “İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir.”

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MÜSLİM SARI HEDEF ALMIŞTI

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı dün gazetecilere “aidiyet” tartışmalarını değerlendirirken Yavaş’ı da hedef alan açıklamalarda bulundu. Kulislerde Sarı’nın şu sözlerinin istifayı tetiklediği yorumları yapıldı: “CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, önündedir. Hiç kimse CHP’den üstün değildir ve kendisini CHP’den üstün görmemelidir. Önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler ve etkinlikler olduğunda, bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını ve uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini söyleyemez. CHP’nin genel başkanı bellidir.”

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‘GEREĞİNİ YAPARIM’ DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, 9 Eylül’de CHP’nin kuruluş yıldönümü törenlerine katılmamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Yavaş, görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile birlikte Yeni Parti Lideri Özgür Özel’i de bilgilendirdiğini söylemiş, kendisine yönelen eleştirilere karşılık da “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem” çıkışını yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZLERİNE KATILIYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifasını şöyle değerlendirdi: “Sayın Mansur Yavaş, benim CHP’ye kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: ‘İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.’ Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.”

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ANKARA’DA İSTİFA DALGASI

Mansur Yavaş’ın istifasının ardından CHP’den Ankara’da istifa dalgası yaşandı. Yavaş’ın ardından Ankara’da 8 ilçe belediye başkanı daha CHP ile yollarını ayırdı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP’den istifa etti. Bu istifaların ardından CHP’nin Ankara’da bir belediye başkanı kaldı. Çankaya ve Mamak belediye başkanları da daha önce CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katılmıştı. Son istifaların ardından CHP’de Yenimahalle Belediyesi kaldı. Son yerel seçimlerde CHP, Ankara’da büyükşehir belediyesi ile birlikte 25 ilçeden 16’sında belediye başkanlıklarını kazanmıştı. Son seçimlerde 8 ilçede belediye başkanlığı kazanan AK Parti’nin belediye sayısı transferlerle 12’ye yükselirken, CHP’den ayrılanlarla birlikte Ankara’da 10 bağımsız belediye bulunuyor.



BAHÇELİ: ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU MU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Bengü Türk TV’ye gönderdiği mesajda, Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin yayınlar yapılmasını eleştirerek şunları söyledi: “Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?”