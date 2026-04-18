Mansur Yavaş: Çalmadım çaldırmadım

Haberin Devamı

Yavaş, mitingle ilgili, “2023 döneminde 15 gün izinliyim. Üstelik bu mitinglerin olduğu günlerde de izinliyim. Yasal olarak da sorumlu değilim. Maaşı almayacağıma, paranın belediyeye aktarılmasına dair dilekçe vermiş birisiyim. Bunların hiçbirisini bu Mülkiye Müfettişi görmemiş, göz ardı etmiş. ‘Evet hiçbir bilgi yok ama gene de soruşturma olsun’ demiş” ifadelerini kullandı. Yavaş özetle şunları söyledi:

HARAM YEMİYORUZ

“Müfettişler herhangi bir konuda belediye incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş. Anlıyoruz ki diyorlar ki ‘İlla bir şey bulman lazım. Git tekrar iyi bir incele bakalım ne bulabilirsin.’ Ne bulacaksınız ki? Yok. Biz para yemiyoruz. Haram yemiyoruz. Bulamazsınız. Bir diğer konu da hakkında onlarca şikâyetimiz bulunan Melih Gökçek. Kendi hakkında, hem de bizimle ilgili soruşturmalarla alakalı müfettişlerle yan yana gelip Teftiş Kurulu’nda görüşmekten çekinmiyor. Şimdi böyle bir durumda bizim yaptığımız şikâyetlerden doğru dürüst sonuç almak mümkün müdür?

Haberin Devamı

SADECE 6 İDDİAYA İZİN KARARI

Kalkıp da zorla bir suç ortaya çıkarmak, isnat etmek, doğru davranışlar değildir. İçişleri Bakanlığı’nın hakkımızdaki açıklamasına göre 2019’dan bu yana 49 araştırma ön inceleme onayı verilmiştir. 2019’dan bu yana sadece 6 iddia konusuyla ilgili olarak soruşturma izin kararı verilmiştir. Bunlar zoraki uygulamalar. Dandik soruşturmalar. Bir tane para yediğime, yakınları zengin ettiğime dair, haram yediğime dair iddia var mıdır? Bugüne kadar hakkımda Beypazarı dahil tek bir yolsuzluk soruşturması dahi açılmamışken bu kadar zorlama gerekçelerle başlatılan soruşturmalarla mı bizi hizmetten alıkoyacaksınız? Çalmadım, çaldırmadım. Çalanın da karşısında Durmaya devam edeceğim.”