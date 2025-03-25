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Mansur Yavaş: Bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak asla kabul edilemez

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#Mansur Yavaş#ANKARA#Siyaset
Mansur Yavaş: Bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez. Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır.

"MİLYONLARIN HAKLI İTİRAZINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞMAK KİMSEYE YAKIŞMAZ"

Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur.

Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz"

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#Mansur Yavaş#ANKARA#Siyaset

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