Mansur Yavaş: Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmedeki gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.

Değişen mevzuata göre büyük yatırımlar için hazine ve Cumhurbaşkanlığı onayı zorunluluğu olduğunu söyleyen Yavaş, "Bırakın bu kentte kamu yöneticileriyle tartışmayı, bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ile var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon avro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı iznine ihtiyaç olan Hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR'

Siyaseten ayrım yaşanan günlerden geçildiğine işaret eden Yavaş, "Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Yavaş, program çıkışı gazetecilerin CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Arkadaşlar, bu soruları yakın zamanda toplanacağız, hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır" diye cevap verdi.