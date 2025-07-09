Mansur Yavaş: Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'SMART Ankara Projesi: Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) Kapanış Etkinliği'ne katıldı. Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamalara ilişkin, adil yargılanma ilkesinin hiçe sayıldığını söyleyerek, "Bunun adına, 'yargılama, soruşturma' demek mümkün değil, tamamen siyasi bir operasyondur. Zeydan Başkan bugüne kadar pırıl pırıl geçmişi olan bir başkandır. Siz kalkıp da neredeyse 'ihale mafyası' adını alacak şekilde binlerce ihaleye girmiş bir şahsın, kamuda birçok iş yapmış şahsın bir ifadesiyle pırıl pırıl bir insanı lekeliyorsanız. Bunun adı yargılama falan değildir. İnsanların namusu, şerefi, haysiyeti vardır" dedi.

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Tutuklamaların son çare olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Adil bir şekilde yargılansın buna kimsenin itirazı yok. Ama siz memurların yargılanması hakkındaki kanunları bir kenara atarsanız, Sayıştay'ın yaptığı denetimler yokmuş gibi davranırsanız, bir insanı peşin suçlu ilan edecek şekilde tutuklarsanız bu yanlış. Tutuklama en son yapılabilecek bir şeydir, ikametgahı sabit. 11 yıl önce olmuş, 11 yıldır delilleri değiştirmemiş. Varsa böyle bir olay niye tutukluyorsunuz? Adana halkına hizmet etmesinin niye önüne geçiyorsunuz, bunun anlamı yok" diye konuştu.

'KORKTUĞUMUZ HİÇBİR ŞEY YOK'

10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığını ve bir tane yolsuzluk soruşturması ile muhatap olmadığını söyleyen Yavaş, "Şu anda benimle ilgili bir tek soruşturma yok. Bazılarının iddialarıyla ilgili birkaç tane müfettişin yaptığı inceleme var o kadar. Onun adı da inceleme. Yani savcılıkta, yargılamada hiçbir çekindiğimiz yargılamamız, soruşturmamız yok. Önüne gelen 'Ankara'ya da operasyon olacak mı' diyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki bir iftirayla karşı karşıya kalabiliriz. Biz siyasi bir şekilde karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz. 'Biz daha iyi yönetiriz' diye iddia ettik, geldik. Halk memnun kaldı ki bir daha seçti, daha yüksek oyla seçti. Şimdi böyle seçilmiş insanları, bir şekilde görevden etmeye kalkmak, görevden almaya kalkmak son derece yanlış. Bizler namusuyla, şerefiyle yaşayan insanlarız. Bazı iftiracıların karalamalarıyla kamuoyunun karşısına çıkmak da istemiyoruz. Varsa soruşturulsun usulüne uygun bir şekilde. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu iktidarı değiştirmek için de sonuna kadar direneceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. (DHA)