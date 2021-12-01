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‘Mansur Bey dikkat etsin arkasında ülkücü nefes var’

#Devlet Bahçeli#MHP#Mansur Yavaş
‘Mansur Bey dikkat etsin arkasında ülkücü nefes var’

MHP lideri Bahçeli, Türkeş’i anma toplantısındaki olaylarla ilgili, “Mansur Yavaş’ın elinin altında geliştiği kanaati var” dedi. Bahçeli muhalefete de “Diyorlar ki, ‘Yargı bağımsızlığı düzelmeden Türkiye düzelmez’, diyorlar ki ‘Mutfaklarımızda yangın var’. Alayı sahtekâr” diye çattı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, enflasyonla mücadelede gönül birliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır” dedi.

MANSUR BEY DİKKAT ETSİN

Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin, Alparslan Türkeş Vakfı’nın düzenlediği anma töreninde yaşanan arbede ile ilgili sorusuna, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hâkim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var” yanıtını verdi. Mansur Yavaş ise Bahçeli’nin açıklamalarına cevap vermeyeceğini Twitter’dan duyurdu: “Sorumluluk ve prensiplerim gereği 2 buçuk yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim.”    

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise özetle şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir. Ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir.  İnsanımızın omzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin farkındayız. Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesinde herkesin yapacağı fedakârlıklar olmalıdır. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır. Bizim temennimiz, herkesin elini taşın altına koymasıdır. 

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KAYYUM DEĞİLİZ, MHP’YİZ

Diyorlar ki, ‘yargı bağımsızlığı düzelmeden Türkiye düzelmez’, diyorlar ki, ‘mutfaklarımızda büyük bir yangın var’. Yalan bunlarda, aldatma bunlarda. Ve bunların alayı sahtekârdır. Düne kadar AK Parti’nin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuz ifade etmiş. Biz kayyum değiliz, MHP’yiz. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur. ”

 

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#Devlet Bahçeli#MHP#Mansur Yavaş

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