Manolya Paris’ten gelmişti... Burun ameliyatı sonrası öldü

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Manolya Oktay (24), burnundan estetik ameliyatı olmak istedi. 20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen genç kız, ameliyat için Taksim’deki özel bir hastaneye gitti. Aynı gün ameliyata alınan Oktay’ın, anestezi verildikten sonra kalp ritmi artarak fenalaştı. Nabzının durduğu ve bitkisel hayata girdiği ileri sürülen genç kız, yoğun bakımda gördüğü 40 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Oktay’ın ailesi, hastane yetkililerinin 165 bin liralık tedavi masrafları karşılandıktan sonra cenazeyi teslim ettiklerini iddia etti. Acılı aile, genç kızın ölümünden sorumlu tuttukları hastane ve doktoru hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Manolya Oktay (24), burnundan estetik ameliyatı olmak istedi. 20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen genç kız, ameliyat için Taksim’deki özel bir hastaneye gitti. Aynı gün ameliyata alınan Oktay’ın, anestezi verildikten sonra kalp ritmi artarak fenalaştı. Nabzının durduğu ve bitkisel hayata girdiği ileri sürülen genç kız, yoğun bakımda gördüğü 40 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Oktay’ın ailesi, hastane yetkililerinin 165 bin liralık tedavi masrafları karşılandıktan sonra cenazeyi teslim ettiklerini iddia etti. Acılı aile, genç kızın ölümünden sorumlu tuttukları hastane ve doktoru hakkında suç duyurusunda bulundu.

PENİSİLİNE ALERJİSİ VARDI

Ailenin avukatı Oktay Bilgin özetle şunları söyledi: “Yoğun bakımda antibiyotikle birlikte penisilin veriliyor oysa kızımızın penisiline alerjisi olduğu biliniyor. Bu nedenle ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ölüm olayı adli tıpa bildirilmediği için de defin otopsi yapılmadan yapılıyor. Kusur olanların da tespiti, ayrıca ölüme sebebiyet verenlerin tespiti için suç duyurusunda bulunduk. Bir aylık yoğun bakım sürecinde 165 bin lira fatura çıkartılıyor müvekkillerime. Bununla ilgili de tazminat davası açacağız.”

ACILI BABA: İYİYE GİDİYOR DİYE OYALADILAR

Baba Ali Oktay, “Basit bir ameliyattı, 2 saatlik bir ameliyattı. Haber geldi, ilaçları tesir ettiği için komaya girmiş. Bizi sürekli ‘iyiye gidiyor’ diye oyaladılar. Kötüye giden bir şey vardı ama söylemediler. Son 4 gün ‘kalın bağırsaklarda hasar var’ dediler, her şeye razı olduk. Kızımız canından oldu” dedi.