Mankeni darbeden eski sevgiliye 1 yıla kadar hapis cezası istendi

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İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gizem Akbaş katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ise duruşmaya katılmadılar.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların Gizem Akbaş'a karşı tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında dava açılmışsa da suçu kabul etmedikleri, olayın meydana geldiği yerde kimsenin bulunmadığı ve kameranın görüş alanı dışına bulunduğunun anlaşıldığı, şikayetçinin iddiasından başka sanıkların cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan ayrı ayrı beraatlerini talep etti. Savcı, Gizem Akbaş ile Mücahit İsmail Ayta'nın olay sırasında ayrılmış olduklarını, olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını, şikayetçi lavabodan dönerken Ayta tarafından yumruklanarak darp edildiği, Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı belirtilerek sanık Ayta'nın "Kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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SANIK AVUKATI: "HAKSIZ TAHRİKLE İŞLEMİŞTİR"

Mücahit İsmail Ayta'nın avukatı Mehmet Fırat Can Haraç, beraat yönünden mütalaaya katıldıklarını ancak kasten yaralama yönündeki talebe ise katılmadıklarını belirterek "Şikayetçi ile iki yıllık geçmişleri vardır. Yazışma içeriklerine göre karşılıklı hakaretleri vardır. Sanık eylemi haksız tahrik altında işlemiştir. Bir ceza verilecekse alt sınırdan verilmesini talep ederiz" dedi. Sanık Muhammed Emre Balcı'nın avukatı ise mütalaaya katıldıklarını belirtti.

"DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞTİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Gizem Akbaş ise söz alarak "Benim Mücahit ile diyaloğum iki sene değil, birkaç aydır. Sonrasında ben sürekli telefonumu değiştirip kendisinden kaçtım. Daha öncesinden beni darp etmişti. Tehdit etmişti. Buna ilişkin de şikayetlerde bulunmuştum. Beni tehdit ettiğine dair mesajlar da bulunmaktadır. Benim tarafımdan atılmış bir mesaj yoktur. Şikayetim devam etmektedir" diye konuştu. Akbaş'ın avukatı Gülşen İnal ise mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme, şikayetçi tarafa beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi. İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.