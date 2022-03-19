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Mankene senet tuzağında istenen ceza: 16 yıl hapis

#Hünkar Meletli#Dolandırıcı#Senet
Mankene senet tuzağında istenen ceza: 16 yıl hapis

Hakkında onlarca dava ve soruşturma bulunan Hünkar Meletli bu kez, karşılıksız bir senedi işleme koymakla suçlanıyor. Manken Merve Çelik’in şikâyeti üzerine Meletli ve arkadaşı hakkında ‘tefecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı.

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya göre, İzmir’de yaşayan manken Merve Çelik (27), arkadaşı Şeyma B. aracılığı ile Hünkar Meletli (44) ile tanıştı. Bir ara paraya ihtiyacı olan Çelik, Meletli’den senet karşılığı 3 bin TL borç para aldı. Meletli, söz konusu parayı Çelik’in imzaladığı 3.300 liralık senet karşılığı verdi. Çelik, aldığı borcu 15 gün içinde Meletli’ye ödedi, karşılığında da makbuz aldı. Ancak senet Meletli’de kaldı. Aradan bir süre geçtikten sonra, Meletli’de kalan senedin, Çelik ile arkadaşı Murat B.’ye karşı işleme konulduğu anlaşıldı. İcra takip dosyasına göre Meletli’nin arkadaşı İbrahim Olcay Dipçin (39) alacaklı görünüyordu.

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ONLARCA DAVA VAR

Merve Çelik, Meletli’nin kendisine tuzak kurduğunu, benzer yöntemi başka birçok kadına yönelik yaptığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Savunması alınan Meletli, senetten haberinin olmadığını söyledi. Diğer şüpheli İbrahim Olcay Dipçin ise “Merve Çelik’e borç para verdim. Bu senet de o borcun karşılığı” dedi. Savcılık Meletli ve Dipçin hakkında ‘tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından dava açtı. Hünkar Meletli’nin ‘tefecilik’ ve ‘dolandırıcılıktan’ 16 yıla kadar, İbrahim Olcay Dipçin’in ise ‘dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

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Öte yandan, Meletli hakkında 50’yi aşkın ceza davası ve soruşturma bulunduğu öğrenildi.

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