Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısı sahte çıktı

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü. Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.