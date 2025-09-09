×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısı sahte çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Şahin#Resmi Gazete#Burak Ateş
Manken Şevval Şahinin bindiği araçtaki Resmi Hizmete Mahsustur yazısı sahte çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 19:54

Beşiktaş’ta dün gece bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bir kız arkadaşı ile birlikte bindiği otomobilin camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görülmüştü. Şahin'in erkek arkadaşı iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu öğrenilen otomobilin camındaki kartın sahte olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförü M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta dün gece yanındaki kız arkadaşı ile birlikte bir mekandan çıkan manken Şevval Şahin'in bindiği otomobilin ön camında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazılı kart olduğu görüldü. Otomobilin ön camındaki kart hakkında sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından İstanbul Emniyeti konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aracın manken Şahin'in sevgilisi iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan araç, şoförü M.A. ile birlikte polis merkezine götürüldü. Şoför M.A. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevval Şahin#Resmi Gazete#Burak Ateş

BAKMADAN GEÇME!