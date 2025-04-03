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Manken Güler Erdoğan'ın feci ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Giresun#Güler Erdoğan#Manken
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 13:38

Giresun’da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) hayatını kaybetti.

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Olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi. Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Manken Güler Erdoğanın feci ölümü

Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. (DHA)

Manken Güler Erdoğanın feci ölümü

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Giresun#Güler Erdoğan#Manken

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