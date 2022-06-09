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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem

#Deprem#Manisa#AFAD
Manisanın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığından alınan verilere göre, saat 17.15 sıralarında meydana gelen depremin 6.68 km derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir hasar kaydı olmadığı bildirildi.

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#Deprem#Manisa#AFAD

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