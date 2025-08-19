×
Manisalı çiftçi yetiştirdi! Görenlerin dikkatini çekti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 14:10

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen 85 kilogramlık devasa bal kabağı görenlerin ilgi odağı oldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde hem manav işleten hem de çiftçilik yapan Hüseyin Cepel, kendisine ait bahçede 85 kilogram ağırlığında devasa bal kabağı yetiştirdi.

Yetiştirdiği bal kabağını dükkanına getiren Cepel, vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar bal kabağı önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

"DİKKAT ÇEKSİN DİYE SERGİLİYORUZ"

Bahçesinde doğal sebzelerin yanında bal kabağı da yetiştirdiğini belirten Cepel, "Alemşahlı Mahallemizde kayınpederimin tarlasında yazlık doğal sebze için patlıcan, domates, biber ve diğer ürünleri taze olarak toplayarak ilçede kendimize ait manav dükkanında satış yapıyorum.

BU arada sebze bahçemin kıyısına bir kaç yerli bal kabağı tohumu atmıştık. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü dikkatimizi çekti. Kopardık Sarıgöl’de manav dükkanında süs olsun, dikkat çeksin diye sergilemeye koyduk. Büyük ilgi gördü" dedi.

