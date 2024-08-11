Manisa'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.
Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.
Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.