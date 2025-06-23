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Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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#Orman Yangını#Manisa#Kırkağaç
Manisadaki orman yangını 2nci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 12:34

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

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Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinası, 4 ambulans, 4 teknik ekip ve toplamda 325 personel sevk edildi.

Manisadaki orman yangını 2nci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, ikinci günde de ekiplerin çalışması sürüyor.

Diğer yandan 21 Haziran'da aynı bölgede çıkan yangında tahliye edilen Bostancı Mahallesi'nde soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayat normale döndü.

Manisadaki orman yangını 2nci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Aynı bölgede 21 Haziran'da da orman yangını çıkmış, müdahale sırasında Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın da yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınmıştı. 

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#Orman Yangını#Manisa#Kırkağaç

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