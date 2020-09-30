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Ersan ERDOĞAN- Ahmet İNCE/ DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Manisa'daki orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı!

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Manisa'daki orman yangını 21 saatte kontrol altına alındı!
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MANİSA'nın Gördes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 21 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Karayağcı ile Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak, 8 helikopter, 65 arazöz, 10 su tankeri, 10 dozer ile çevre illerden gelen 21 su tankeri ve 4 dozer olmak üzere toplam 119 araçla müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 50 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

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