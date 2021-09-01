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Gündem
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Manisa'daki operasyonda şaşkına çeviren görüntü!

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Manisa'daki operasyonda şaşkına çeviren görüntü!

Manisa'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Çok ilginç anlar... Bakın nereden çıktı
  • Çok ilginç anlar... Bakın nereden çıktı
  • Çok ilginç anlar... Bakın nereden çıktı
  • Çok ilginç anlar... Bakın nereden çıktı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı.

Manisadaki operasyonda şaşkına çeviren görüntü

Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı.

Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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