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Manisa'daki okul saldırganı hakkında korkunç detaylar: Odasında sembol ve notlar bulundu! Bir ay önce atış talimi yapmış

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#Manisa#Okul Saldırısı#Saldırganın Geçmişi
Manisadaki okul saldırganı hakkında korkunç detaylar: Odasında sembol ve notlar bulundu Bir ay önce atış talimi yapmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 10:07

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen, öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganın geçmişi ve olay öncesine dair ayrıntılar ortaya çıktı.

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Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı, okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı.

Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının, fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptandı.

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Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında zanlının babası, annesi, anneannesi, dedesi, bazı yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de bulunuyor.

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TELEFONUNU SIFIRLAMIŞ

Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor.

Zanlının ayrıca saldırıdan önce bir yakınına böyle bir eylem gerçekleştireceğini söylediği ancak sözlerinin ciddiye alınmadığı öğrenildi.

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Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan şüphelinin, bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu ancak okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.

ODASINDA İDEOLOJİK NOTLAR VE SEMBOLLER BULUNDU

Evinde yapılan aramada zanlının odasında gamalı haç figürleri ile farklı siyasi ve ideolojik akımlara ilişkin notlar bulundu.

Zanlının bir defterinde siyaset, ekonomi ve toplumsal konulara ilişkin görüşlerini içeren manifesto benzeri metinler yer aldığı tespit edildi.

Soruşturmada zanlının, bireysel radikalleşme, nihilizm ve farklı ideolojik akımlardan etkilenip etkilenmediği araştırılıyor.

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#Manisa#Okul Saldırısı#Saldırganın Geçmişi

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