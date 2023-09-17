Manisa'daki kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Ölen 2 kişi hakim ve eşiymiş

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan, İrfan Saraç’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 BZ 527 plakalı otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mersin'an Tarsus ilçesinde hakim olan İrfan Saraç ile yanındaki eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uygar Saraç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uygar Saraç'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. TIR şoförü Bekir Ali Er ise kazayı yara almadan atlattı. Saraç çiftinin memleketleri Sivas'ta toprağa verileceği belirtildi.

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BAKAN TUNÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Tarsus Hakimi İrfan Saraç ve eşi Emre Saraç'ın Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdikleri elim trafik kazasında vefat ettiklerini üzülerek öğrendim. Merhum Hakimimize ve merhume eşine Allah'tan rahmet yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kazada yaralanan evlatları Uygar yavrumuza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.