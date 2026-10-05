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Manisa'daki çifte cinayette balistik sırrı çözüldü: Katil zanlısı intihar etmiş

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#İsa Acar#Mümire Acar#İlhan Ağlamazlar
Manisadaki çifte cinayette balistik sırrı çözüldü: Katil zanlısı intihar etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:12

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlerinde tabancayla vurularak öldürülen İsa ve Mümire Acar çifti cinayetinin sırrı balistik raporuyla çözüldü. Çifti öldürdüğü belirlenen İlhan Ağlamazlar'ın, aynı silahla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

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Olay, 26 Eylül’de Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

Manisadaki çifte cinayette balistik sırrı çözüldü: Katil zanlısı intihar etmiş

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Manisadaki çifte cinayette balistik sırrı çözüldü: Katil zanlısı intihar etmiş

AYNI GÜN ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İlhan Ağlamazlar'a ait olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın ölümüyle ilgili yapılan incelemede olayın intihar olduğu değerlendirildi.

Manisadaki çifte cinayette balistik sırrı çözüldü: Katil zanlısı intihar etmiş

BALİSTİK RAPORU CİNAYETİ AYDINLATTI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Ağlamazlar'ın yaşamına son verdiği tabancayı incelemeye gönderdi. İzmir Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan Balistik İnceleme Raporu sonucunda, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancanın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayetin Ağlamazlar tarafından işlendiği, daha sonra da yaşamına son verdiği tespit edildi. Olayın, taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı bildirildi.

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#İsa Acar#Mümire Acar#İlhan Ağlamazlar

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