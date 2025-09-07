Manisa'daki çalışmalarda bulundu: Tam 2 bin 200 yıllık | Uzmanlar şaşkına döndü: Böylesine rastlamadık

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 bin 700 yıllık tarihe sahip Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında, antik dünyanın önemli kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor. Halk meclisi binasında (Bouleuterion) yapılan kazılarda, tek parça halinde korunmuş bir güneş saati bulundu. Eserin hem dönemin bilim anlayışını yansıtması hem de özgün işçiliğiyle öne çıktığı belirtildi. Güneş saati, bu yıl açılan Manisa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

'ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN DETAYLI ÖRNEK'

Gemi tasvirinin, karasal konumda bulunan Aigai'nin denizle olan bağlarına ve denizcilik kültürüne duyduğu hayranlığa da ışık tuttuğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, güneş saatinin antik çağdan günümüze ulaşan en detaylı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Sezgin, "Aigai Meclis binasında ortaya çıkan bu güneş saati oldukça özel. Dor tarzı bir sütun başlığı üzerinde yer alan saat, zeminden yükseltilerek konumlandırılmış. Yapının ön kısmı bir gemi pruvası şeklinde tasarlanmış ve her iki yanında 'nazar'ı simgeleyen göz motifleri yer alıyor" dedi.

'BU DENLİ DETAYLI İŞLENMİŞ BAŞKA BİR ÖRNEĞE RASTLAMADIK'

Prof. Dr. Sezgin ayrıca, "Saatin üzerinde yer alan bronz çubukların, güneş ışınlarının geliş açısına göre gölgeler oluşturarak günün saatlerini gösterdiğini biliyoruz. Ortadaki çizgi ise yaz ve kış gün doğumu gibi astronomik olayların izlenebilmesine olanak tanıyor. Bu yönüyle hem estetik hem de işlevsel olarak eşsiz bir örnek.

Haberin Devamı

Antik dünyada buna benzer yalnızca birkaç örnek bulunuyor. Delos Adası'nda yer alan benzeri dışında, bu denli detaylı işlenmiş başka bir örneğe rastlamadık" diye konuştu.