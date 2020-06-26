Manisa'daki 5.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi; avizeler böyle sallandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi merkezli saat 10.21'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerin yanı sıra Bursa'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında hisseden bazı kişiler, kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anı, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki aydınlatma malzemeleri satılan iş yerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde avizelerin sallandığı ancak müşteri ve çalışanların depremi hissetmediği görüldü.

Televizyon izlerken haber bültenlerinde deprem olduğunu öğrendiklerini söyleyen işletmeci Nuran Erdem, "Biz hissetmedik çünkü avizelerimiz sürekli sallanıyor. Sonra deprem olduğunu duyunca kamera kayıtlarından baktık. Avizelerimiz bayağı sallanmış" dedi.