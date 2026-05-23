Manisa'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaza, Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme yönünden Kula istikametine seyir halinde olan Hasan S., yönetimindeki 45 AFT 548 plakalı traktörü, yol kenarında durmak istedi. Bu sırada traktörün arkasından gelen Yıldıray Ü. idaresindeki 48 VY 995 plakalı otomobilin sürücüsü de hızını düşürdü. Aynı yönde ilerleyen Mustafa G. yönetimindeki 64 AEL 208 plakalı TIR, önünde yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Aslı Y. yönetimindeki 64 HH 749 plakalı otomobil ile Muhammet Ç. idaresindeki 64 KU 110 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada sürücü Yıldıray Ü., İsmail Ünlü, Yaşar Yiğit, Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

