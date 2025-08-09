×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kula#Yolcu Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 17:45

Manisa’nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan arıza sonucu yandı. Otobüste bulunan yolcular yangını yara almadan atlattı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 16.00 sıralarında İzmir - Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.P. idaresindeki 42 HJ 777 plakalı, İzmir’den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Motor bölümünde başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir - Uşak istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akış otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kula#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!