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Manisa’da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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#Manisa#Kaza#Ölü
Manisa’da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 05:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde meydana geldi. S.Ö. (21) yönetimindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürkün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.’nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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#Manisa#Kaza#Ölü

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