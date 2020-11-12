MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı
GeriGündem Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.11.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da yaralı köpek vicdanları sızlattı
Abone Olgoogle-news

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde DSİ şantiyesinin çevresindeki kırsal alanda yaralı ve bitkin halde görülen köpek, vatandaşları üzdü. Vatandaşlar, bu bölgeye birçok kez köpek bırakıldığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Turgutlu Irlamaz Çayı Kısmalı mevkisinde hasta ve yaralı halde kaderine terk edilmiş olarak görülen köpek, vicdanları sızlatta. Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) şantiyenin yakınında tek başına yemek arayan köpeğin, vücudunun birçok yerinde yaralar bulunduğu ve bitkin halde olduğu görüldü. Yoldan tarım arazilerine giden vatandaşlar, gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini ancak zaman zaman insanların hayvanlarını buraya terk ettiklerini ve maalesef bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını anlattı. Vatandaşlar, terk edilen hayvanların yıllardır bu durumda olduklarını ellerinden geldiğince onlara yemek getirdiklerini ancak bu çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, ilgililerin ve hayvan severlerin bu duruma el atmaları gerektiğini ifade etti.

Manisada yaralı köpek vicdanları sızlattı

Manisada yaralı köpek vicdanları sızlattı

Manisada yaralı köpek vicdanları sızlattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle