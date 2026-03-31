Manisa'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 09:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun adlı şüpheli, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin annesi, babası ve 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi'nde 31 Mart 2026 günü saat 04.04 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Coşkun isimli şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşi Sare Gök Coşkun ile birlikte kayınpederi Musa Gök, kayınvalidesi Fadime Gök ve kayınbiraderi 13 yaşındaki Y.C.G.'yi başlarından silahla vurarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sevk edilen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olayla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

