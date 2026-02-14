×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da vahşet! 83 yaşındaki adam, eşini uyurken boğazını keserek öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Yunusemre#Kadın Cinayeti
Manisada vahşet 83 yaşındaki adam, eşini uyurken boğazını keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 13:37

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Ercan Özer (83), eşi Emine Özer'i (72) yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü. Olay sonrası torununu arayıp 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtilen Ercan Özer, polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti. Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gözden KaçmasınSinemin katili ilk kez hakim karşısına çıktı...Yaptığı savunma pes dedirttiSinem'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı...Yaptığı savunma 'pes' dedirttiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınPencereden düşen Kübra hayatını kaybetti Annesi sinir krizi geçirdiPencereden düşen Kübra hayatını kaybetti! Annesi sinir krizi geçirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Yunusemre#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!