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Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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#Manisa#Uyuşturucu Operasyonu#Ecza Hapı
Manisada uyuşturucu operasyonu 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 18:16

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında K.K'nin (23) araçla kente sentetik ecza hapı getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde durdurulan araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de Beyoba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen C.M'nin (46) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1574 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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#Manisa#Uyuşturucu Operasyonu#Ecza Hapı

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