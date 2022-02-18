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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

#Manisa#Soma#Uyuşturucu Operasyonu
Manisada uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 4,5 gram esrar, ruhsatsız 4 tüfek, 20 av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 5 aparat, çalıntı 2 motosiklet, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 TL ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

 

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#Manisa#Soma#Uyuşturucu Operasyonu

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