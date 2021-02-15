Manisa'da üvey evlat dehşeti! Bir aile yok oldu

Alınan bilgiye göre, Çarıktekke Mahallesi'nde Hüseyin Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ve Karanfil Özcan'ın (82) cesetleriyle karşılaştı.



Hüseyin Özcan, babasının tartıştığı annesini tüfekle vurduğunu anlattı. Özcan, bunun üzerine bıçakla saldırdığı babasının elinden tüfeği aldığını söyledi.



Babasını ve babaannesini tüfekle vurarak öldürdüğünü beyan eden Hüseyin Özcan gözaltına alındı.



Kendisini de bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.



Hastanedeki tedavisinin tamamlanınca karakola götürülen Hüseyin Özcan'ın, aile tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı ve bir süredir psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü anlaşıldı.



Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.







ZANLI MAHKEMEDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Mahkemede ifadesini değiştiren zanlı, annesini, babasını ve babaannesini kendisinin vurduğunu öne sürdü.



Mahkemedeki ifadesinde, olaydan pişmanlık duymadığını, benzer durumda yine aynı şekilde yakınlarını öldüreceğini söylediği belirtilen zanlı tutuklandı.



Öte yandan mahallenin muhtarı Mustafa Çetin olayla ilgili, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum, bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.