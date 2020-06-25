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Doğan ÇİZMECİ / DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Manisa'da tüyler ürperten olay! 11 ay sonra bu halde bulundu...

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MANİSA'nın Ahmet ilçesinde, sulama kanalı dubasında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Ahmetli'nin kırsal Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında suda bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen çürümüş cesedin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı. Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Manisada tüyler ürperten olay 11 ay sonra bu halde bulundu...

Manisada tüyler ürperten olay 11 ay sonra bu halde bulundu...


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