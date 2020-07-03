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MANİSA (AA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Manisa'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Manisa'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Gölmarmara istikametinden, Alaşehir istikametine giden Serkan Güner (34) yönetimindeki 45 YY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Nuray Altınbaş (54) idaresindeki 45 RL 536 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör ikiye bölünürken takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobil alev aldı. Alev alan otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Otomobildeki alevler Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Sürücüler ile otomobildeki N.A. (36), E.A. (15), B.Y. (16), T.A. (19) ve N.N.Y. (12) yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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