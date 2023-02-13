Manisa'da TIR'ın çarptığı servis midibüsü şarampole düştü: 17 işçi yaralı

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Kaza, saat 15.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli yolunda meydana geldi. Mehmet Tunç, kullandığı kullandığı servis midibüsüyle Alaşehir'den aldığı işçileri çalıştıkları Salihli'deki çivi fabrikasına götürmek üzere yola çıktı.

Gürsuyu mevkisine geldiklerinde Tunç, yolcu almak için yolun sağında durdu. Bu sırada arkadan gelen Bilal Limon yönetimindeki TIR, servis midibüsüne sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazada midibüsteki işçilerden 17'si, hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve çevre ilçelerdeki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.