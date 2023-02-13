Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da TIR'ın çarptığı servis midibüsü şarampole düştü: 17 işçi yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Alaşehir #Trafik Kazası
Manisada TIRın çarptığı servis midibüsü şarampole düştü: 17 işçi yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 17:18

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu kontrolden çıkıp şarampole düşen servis midibüsündeki 17 işçi, hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Alaşehir- Salihli yolunda meydana geldi. Mehmet Tunç, kullandığı kullandığı servis midibüsüyle Alaşehir'den aldığı işçileri çalıştıkları Salihli'deki çivi fabrikasına götürmek üzere yola çıktı.

Gürsuyu mevkisine geldiklerinde Tunç, yolcu almak için yolun sağında durdu. Bu sırada arkadan gelen Bilal Limon yönetimindeki TIR, servis midibüsüne sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazada midibüsteki işçilerden 17'si, hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve çevre ilçelerdeki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Alaşehir #Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette sekizinci gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi