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Manisa'da terör operasyonunda 3 gözaltı

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#Manisa#Terör Operasyonu#Gözaltı
Manisada terör operasyonunda 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 20:20

Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Örgütün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Manisada terör operasyonunda 3 gözaltı

Şüphelilerin üst ve ikametgahlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8, Suriye’de PKK/YPG/PYD terör örgütünde eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan 3 olmak üzere toplam 11 şahsa da işlem yapıldı.

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#Manisa#Terör Operasyonu#Gözaltı

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