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MANİSA (AA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Manisa'da tepki çeken görüntü! Valilik'ten açıklama…

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Manisa'da tepki çeken görüntü! Valilik'ten açıklama…
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Manisa'da 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.     

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.     

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.      

B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.     

65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı
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