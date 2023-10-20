Manisa’da tefecilere ‘KAFES’ operasyonu

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Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde “KAFES”Operasyonu çerçevesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre, Şehzadeler ve Soma ilçelerinde tefecilik, yağma, silahlı tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere baskın düzenlendi.

Operasyonda C.D., H.D., M.Ç., F.Ç., İ.Ç.,F.Ç. ve F.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklandı, 1 kişi de serbest bırakıldı.