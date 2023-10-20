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Manisa’da tefecilere ‘KAFES’ operasyonu

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Manisa’da tefecilere ‘KAFES’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 21:57

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “KAFES” operasyonunda tefecilik, yağma, silahlı tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde “KAFES”Operasyonu çerçevesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre, Şehzadeler ve Soma ilçelerinde tefecilik, yağma, silahlı tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere baskın düzenlendi.

Manisa’da tefecilere ‘KAFES’ operasyonu

Operasyonda C.D., H.D., M.Ç., F.Ç., İ.Ç.,F.Ç. ve F.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, çok sayıda çek, senet ve sözleşme ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklandı, 1 kişi de serbest bırakıldı.

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