Manisa’da havuz kazısında toprak kaydı: 2 can kaybı

İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuzun kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalıp hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

