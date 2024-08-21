×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı! Cani tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Akhisar#Polis
Manisada sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı Cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 13:10

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dini nikahlı eşi Sude Naz A.'yı (19) 3 yaşındaki oğlunun önünde, sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman (37) çevredeki esnaf tarafından linç girişiminde bulunuldu. Akman'ı polis kurtardı. Akman, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği dini nikahlı eşi Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşündü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal fırça sapıyla dövmeye devam etti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman'a müdahale etti. Bu sırada çevreden gelen esnaf da yaşlı adama destek verip, Sude Naz A.'yı kurtarıp Akman'ı dövmeye başladı. Akman'ı polis öfkeli kalabalığın arasından kurtardı. Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Manisada sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı Cani tutuklandı

TUTUKLANDI

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Manisada sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı Cani tutuklandı

Sude Naz A. ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Manisada sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı Cani tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Akhisar#Polis

BAKMADAN GEÇME!