Manisa'da sokakta eşine yumruk, tekme ve sopayla dehşeti yaşatmıştı! Cani tutuklandı

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Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği dini nikahlı eşi Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşündü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal fırça sapıyla dövmeye devam etti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman'a müdahale etti. Bu sırada çevreden gelen esnaf da yaşlı adama destek verip, Sude Naz A.'yı kurtarıp Akman'ı dövmeye başladı. Akman'ı polis öfkeli kalabalığın arasından kurtardı. Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sude Naz A. ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.