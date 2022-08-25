Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Kavga#Polis
Manisada sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 03:43

Manisa’nın Kula ilçesinde sokakta gerçekleştirilen düğün töreni sırasında çıkan taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga ile ilgili soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Seyitali Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak düğününde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar F.G. (42), Ü.B. (14), E.B. (36), R.U. (18), M.E.G. (42), A.B. (38), T.Y. (19), F.B. (23), B.B. (18), C.E. (27) ve E.B. (37), ambulanslar ve vatandaşların kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan R.U. ve T.Y. ile durumları ağır olan M.E.G. ve A.B. çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Haberin Devamı

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri mahalle ve hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kavga#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist

BAKMADAN GEÇME!

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun

Bir DNA testiyle bütün hayatı değişti... 'Bu sonucun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun'

#Kara Rubinstein Deyerin
Defalarca saç ve plaka değiştirdi Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir

Defalarca saç ve plaka değiştirdi! Dünyanın konuştuğu kadın Natalya Vovk kimdir?

#Natalya Vovk
Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor

Rus havayollarına AB kapısı kapanmıştı… Bakın zengin Ruslar Avrupa tatiline nasıl çıkıyor!

#Rus Turist