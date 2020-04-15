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MANİSA (AA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta Levent Kırhan (20) ve Azat Çağın (24) ile S.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, tabancayla Kırhan ve Çağın'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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