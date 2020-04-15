Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yıldırım Mahallesi Alankuyu Sokak'ta Levent Kırhan (20) ve Azat Çağın (24) ile S.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, tabancayla Kırhan ve Çağın'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.