Manisa'da şaşırtan olay! Burnu bile kanamadı

Kaza, Aşağıkayapınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Riyaddin Gözcü idaresindeki 45 DY 203 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcırın etkisiyle 10 metre kayan traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Gözcü, feci kazayı burnu bile kanamadan atlattı.