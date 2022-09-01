Manisa'da sağanak yağış üzüm bağlarını vurdu! 'Perişanız'

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Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak tarım alanlarına zarar verdi. Saruhanlı, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki 20 bin dekar üzüm alanı zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle bağlardaki asmalar yan yattı. Sergilerdeki kurutulmaya bırakılan üzümler da zarar gördü. Mağdur olan üreticiler, çamura batan mahsullerini ayıklamaya çalıştı.

Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Göral, "Yaşanan sel felaketlerinden dolayı perişanız. Ürünlerimiz çamur altında kaldı. Devlet büyüklerimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Yardım bekliyoruz. 70 dönüm bağım var. Yağmurdan dolayı neredeyse ürünümün tamamına yakını çürüdü. Sergimdeki üzümlerde çamur içinde, çok mağdurum" dedi.

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​Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da "Sağanak yağmur sebebiyle hem bağlarımızda hem de sergilerimizde büyük hasarlar oluştu. Şiddetli yağması neticesinde bağlarda kesilmeyen üzümler döküldü. Sergilerdeki üzümlerde çamura karıştı. Bu da Saruhanlı çiftçimizi ve ülke ekonomisini büyük ölçüde etkileyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 12 Eylül'de üzüm alacağını biliyoruz, Fakat bir an evvel alıma geçmesini istiyorum. Çiftçilerimizin dayanacak gücü kalmadı. Bizi tüccarın önüne atmasınlar. TMO çiftçinin emniyet sibobudur. Çiftçilerimizi de uyarıyorum. Üzümlerini TMO'ya versinler" diye konuştu.