Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıOtoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Süper Lige çıkmak istemiyoruz sözlerinin ardından her şey değişti'Süper Lig'e çıkmak istemiyoruz' sözlerinin ardından her şey değişti!#Altınordu
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmaTürkiye ile BAE arasında 12 anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Adanada inanılmaz pozisyon Maçta skor...Canlı | Adana'da inanılmaz pozisyon! Maçta skor...#Adana Demirspor
Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildiGazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi#Sedef Kabaş
Mağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olayMağaza görevlisi hayatının şokunu yaşadı... İğrenç olay!#Şişli
Rusyadan Batıya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...Rusya'dan Batı'ya yeşil ışık: Bir yol görüyoruz...#Rusya
Kırmızı ışıkta çifte infaz Acılı aileden canlı yayında şok iddiaKırmızı ışıkta çifte infaz! Acılı aileden canlı yayında şok iddia#Kocaeli
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
CEOsu istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...CEO'su istifa edince yüzde 30 değer kaybetmişti! Dev şirketten 20 milyar dolarlık teklif geldi...#Cisco
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
Ece Erken isyan etti: Kardeş dediklerin kalleş çıktı be aşkımEce Erken isyan etti: 'Kardeş' dediklerin kalleş çıktı be aşkım!#Ece Erken
Neslihan Atagülden romantik 14 Şubat paylaşımıNeslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı!#Rasim Öztekin
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

#Manisa#PKK#HDP
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 2’si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda HDP Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra 1’i yabancı uyruklu toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Turgutlu İlçe Başkanı Mesut Hayri Bökü ve eş başkanı Naile Gümüştaş’ın yanı sıra M.A.D., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T., V.E. ile Suriye uyruklu H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#PKK#HDP

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi