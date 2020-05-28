MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriManisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı
GeriGündem Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MANİSA (AA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Abone Olgoogle-news

Şehzadeler ilçesinde, parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden İbrahim Durak (29) idaresindeki 35 TIJ 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Cumhuriyet Meydanı'na girdi.

Meydandaki bayrak direği ve aydınlatma direğini deviren araç, Fatih Parkı'ndaki ağaca çarparak durabildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle